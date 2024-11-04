Эти трое заберут золотой билет: Василиса Володина назвала знаки, которым повезет в лотерее 5 ноября

Фото из архива "Про Города"

Известный астролог Василиса Володина поделилась своими прогнозами на 5 ноября и назвала три знака зодиака, которым особенно повезет в лотерее. Если вы относитесь к одному из этих знаков, возможно, стоит попробовать свою удачу Овен (21 марта - 19 апреля)

Овны, 5 ноября для вас будет особенно удачным днем. Ваша энергия и решительность помогут вам сделать правильный выбор. Не бойтесь рисковать и участвовать в лотерее – звезды на вашей стороне. Возможно, именно сегодня вы получите долгожданный выигрыш.

Лев (23 июля - 22 августа)

Львы, ваша природная харизма и уверенность в себе привлекут удачу. 5 ноября – идеальный день для того, чтобы испытать свою удачу в лотерее. Василиса Володина советует вам довериться своей интуиции и выбрать те номера, которые первыми придут вам в голову. Удача будет на вашей стороне!

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрельцы, 5 ноября звезды благоволят вам. Ваша оптимистичная натура и вера в лучшее помогут вам привлечь удачу. Василиса Володина рекомендует вам не упускать шанс и попробовать свои силы в лотерее. Возможно, именно сегодня вы станете обладателем золотого билета.

Рекомендации для всех знаков