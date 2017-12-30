От древности до наших дней: 6 фактов об эволюции систем отопления

В Республике Коми люди, проживающие в домах с печным отоплением, могут воспользоваться специальной льготой и приобрести топливные брикеты по цене гораздо ниже рыночной. Данная льгота закреплена в Постановлении Правительства Республики Коми № 685 от 30.12.2017 года и изменениях к нему от 30.05.2023 г. №252 о максимальных розничных ценах на твердое топливо. Так, средняя оптовая рыночная цена брикетов в регионе составляет около 6 тысяч рублей за тонну. А льготная регулируемая цена брикетов без доставки меньше в три раза – 2601 рубль за тонну. Трехкратная выгода это то, ради чего точно стоит сменить привычный вид топлива на более прогрессивный.



Если вы владелец дома и отапливаете его печью или твердотопливным котлом, вам стоит выделить немного времени и оформить справку-расчет по определению годовой потребности в твердом топливе гражданам, проживающим в домах с печным отоплением.



А компания ООО "ЭНЕРГОТРАСТ 11" поможет вам решить вопрос покупки и доставки новых топливных средств.



ООО "ЭНЕРГОТРАСТ 11" уже 10 лет занимается производством топливных брикетов из смешанных, преимущественно хвойных пород, а также их реализацией в розницу, в том числе по льготной справке, в Республике Коми по привлекательной цене, которая за 1 тонну составляет от 2601 рубля.



Специальные цены по справке действительны в следующих районах Республики Коми:

Усть-Куломский, Сысольский, Сыктывдинский, Корткеросский, Ижемский районы и Сыктывкар. Стоимость брикетов – 2601 рубль, стоимость пеллетов – 2991 рубль.



Розничная цена на топливные брикеты по адресам в селе Усть–Кулом, улица Центральная, 2 и в Сыктывкаре, улица Колхозная, 40/7.