От древности до наших дней: 6 фактов об эволюции систем отопления
С древних времен перед человеком остро стоял вопрос обогрева жилища для выживания в суровых климатических условиях. С развитием цивилизации менялась и система сохранения тепла. В статье вы узнаете некоторые интересные факты о том, как люди обогревали свои дома в разных странах в разное время.
Древняя Греция и Древний Рим
Древние греки в 1 веке до н.э. изобрели систему “гипокауст”, в переводе – “подогрев снизу”. Он представлял собой печь, от которой шла система каналов. Дым и горячий воздух распространялись сначала под полом, а затем выводились через каналы внутри стен. Это позволяло равномерно обогревать помещение и исключало контакт человека с продуктами сгорания, что несомненно было значительным шагом вперед.
Аналог камина появился в Древнем Риме. Его устанавливали в центре помещения и окружали теплоаккумулирующими материалами. Это помогало избежать перегрева и быстрого охлаждения, так как камень сначала “впитывал” тепло, а после медленно отдавал его обратно.
Древняя Русь
В Древней Руси княжеские хоромы и купеческие дома обогревались каминами. А вот крестьяне топили по-черному вплоть до 13 века. Весь дым выходил через отверстие в потолке, либо через приоткрытую дверь. Он оставлял на всех поверхностях черную копоть, из-за чего метод и получил свое название. Начиная с 14 века печи и дымоотводы постоянно совершенствовались, и в итоге появилась знаменитая русская печь с эффективным дымоходом и улучшенным очагом.
Дальневосточные регионы
Традиционной системой отопления в крестьянских домах северного Китая был кан – широкая кирпичная или глиняная лежанка. Внутри нее по каналам проходил горячий воздух от печи, находящейся у одного из концов. В Корее похожая система получила название “ондоль”, в переводе – “теплый камень”. Но в отличие от кана она прогревала весь пол. В наши дни корейские дома и квартиры отапливаются по тому же принципу. Разница лишь в том, что под полами устанавливают электрические и водяные системы.
Появление водяной системы отопления в России
В 19 веке в России была представлена отопительная система с водой. В 1875 году в стране появилась квартира с водяным отоплением и радиаторами. Она стала первой не только в России, но и во всей Западной Европе.
Сегодня такая система есть в каждой квартире, и ею никого не удивить. Однако недавно начала расти мода на экологичное жилье. Многие молодые семьи делают выбор в пользу частного строительства, а не покупки квартиры в многоэтажке. Поэтому вопрос, чем отапливать дом, для них по-прежнему актуален.
Топливные брикеты и пелеты - более практичная альтернатива традиционным дровам. Это экологически чистое и безопасное для здоровья топливо. Эти готовые продукты не нужно пилить, складывать, хранить в особых условиях, а после убирать территорию от пиломатериалов. Также они вырабатывают тепло в разы быстрее и сохраняют его намного дольше, что помогает значительно сэкономить семейный бюджет. Особенно сейчас, когда действуют льготные условия.
В Республике Коми люди, проживающие в домах с печным отоплением, могут воспользоваться специальной льготой и приобрести топливные брикеты по цене гораздо ниже рыночной. Данная льгота закреплена в Постановлении Правительства Республики Коми № 685 от 30.12.2017 года и изменениях к нему от 30.05.2023 г. №252 о максимальных розничных ценах на твердое топливо. Так, средняя оптовая рыночная цена брикетов в регионе составляет около 6 тысяч рублей за тонну. А льготная регулируемая цена брикетов без доставки меньше в три раза – 2601 рубль за тонну. Трехкратная выгода это то, ради чего точно стоит сменить привычный вид топлива на более прогрессивный.

Если вы владелец дома и отапливаете его печью или твердотопливным котлом, вам стоит выделить немного времени и оформить справку-расчет по определению годовой потребности в твердом топливе гражданам, проживающим в домах с печным отоплением.

А компания ООО "ЭНЕРГОТРАСТ 11" поможет вам решить вопрос покупки и доставки новых топливных средств.

ООО "ЭНЕРГОТРАСТ 11" уже 10 лет занимается производством топливных брикетов из смешанных, преимущественно хвойных пород, а также их реализацией в розницу, в том числе по льготной справке, в Республике Коми по привлекательной цене, которая за 1 тонну составляет от 2601 рубля.

Специальные цены по справке действительны в следующих районах Республики Коми:
Усть-Куломский, Сысольский, Сыктывдинский, Корткеросский, Ижемский районы и Сыктывкар. Стоимость брикетов – 2601 рубль, стоимость пеллетов – 2991 рубль.

Розничная цена на топливные брикеты по адресам в селе Усть–Кулом, улица Центральная, 2 и в Сыктывкаре, улица Колхозная, 40/7.
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Приобрести топливные брикеты и гранулы можно за наличный расчет или с помощью банковской карты по адресам:
— село Усть–Кулом, улица Центральная, 2, (производственная база);
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