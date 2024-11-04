Более 480 миллионов рублей выделят на ремонт участка дороги между Сыктывкаром и Кудымкаром

В Коми пройдут работы по ремонту участка дороги, соединяющей Сыктывкар и Кудымкар. Этот проект, стоимостью более 480 миллионов рублей, направлен на улучшение инфраструктуры региона и повышение качества дорожного покрытия.

Согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, ремонт будет проводиться в Койгородском районе. Подрядчику предстоит восстановить два участка дороги общей протяжённостью 16 километров. Работы должны быть завершены до 1 сентября 2025 года.