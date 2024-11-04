Более 480 миллионов рублей выделят на ремонт участка дороги между Сыктывкаром и Кудымкаром
- 22:45 4 ноября
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- Екатерина Незлоба
В Коми пройдут работы по ремонту участка дороги, соединяющей Сыктывкар и Кудымкар. Этот проект, стоимостью более 480 миллионов рублей, направлен на улучшение инфраструктуры региона и повышение качества дорожного покрытия.
Согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, ремонт будет проводиться в Койгородском районе. Подрядчику предстоит восстановить два участка дороги общей протяжённостью 16 километров. Работы должны быть завершены до 1 сентября 2025 года.
В рамках проекта планируется замена нижнего и верхнего слоёв покрытия, а также укрепление обочин. Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет для нижнего слоя покрытия и семь лет для верхнего. В этот период подрядная организация будет обязана устранять дефекты за свой счёт.
Стоит отметить, что заявку на проведение работ подала всего одна организация, которая предложила выполнить контракт по начальной цене. Это может свидетельствовать о высокой конкуренции в данной сфере и стремлении подрядчика предложить наилучшие условия выполнения работ.
Реализация данного проекта позволит улучшить транспортную доступность региона, снизить нагрузку на дорожную инфраструктуру и повысить комфорт передвижения для автомобилистов, пишет "Комсомольская правда".