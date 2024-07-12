К нам идет резкое похолодание после невыносимой жары - последний прогноз на неделю
- 09:20 12 июля
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- Служба новостей
Природа ярко продемонстрировала свою силу на юге России. В Курской области бушевал сильный ветер и песчаная буря, а в горах Сочи неожиданно прошел ливень в сочетании с осадками. Эти явления легко объясняются: на Русской равнине царит солнечный антициклон, но резкие температурные контрасты между раскаленной сушей и морской водой Черного моря вызвали образование депрессии, что способствовало формированию массивных кучево-дождевых облаков.
На востоке будет ощутимо влияние циклона, набирающего силу в Сибири, что приведет к грозовым дождям. На юге страны также прогнозируется переменчивая погода с ливнями и грозами, особенно в горных районах Кавказа.
Сгустившаяся облачность ограничит приток солнечного тепла, поэтому день будет немного прохладнее. В средней полосе температура останется в пределах +25…+30°С. На юге дневная температура не превысит +33…+38°С.
Однако этот период относительной прохлады будет недолгим — уже завтра на Русскую равнину придет новый атлантический циклон. Облачные поля сначала коснутся северо-запада, а под натиском вихря высокое давление сместится к берегам Черного моря, рассеивая облака и создавая условия для новой волны жары.
В Краснодаре в четверг ожидаются грозовые дожди, а дневная температура не превысит +37°С. Но уже с пятницы вероятность осадков уменьшится, и температура поднимется до +38…+40°С, ожидаются новые температурные рекорды.
В центральной России ближайшие дни останутся солнечными. В Москве сегодня +28°С, завтра +29°С. В субботу температура поднимется до +31°С. В воскресенье и понедельник в столицу придет фронтальная облачность, принесшая освежающие ливни и грозы, что понизит температуру на пару градусов, сообщает sevastopolmedia.ru.