К нам идет резкое похолодание после невыносимой жары - последний прогноз на неделю

Природа ярко продемонстрировала свою силу на юге России. В Курской области бушевал сильный ветер и песчаная буря, а в горах Сочи неожиданно прошел ливень в сочетании с осадками. Эти явления легко объясняются: на Русской равнине царит солнечный антициклон, но резкие температурные контрасты между раскаленной сушей и морской водой Черного моря вызвали образование депрессии, что способствовало формированию массивных кучево-дождевых облаков.

На востоке будет ощутимо влияние циклона, набирающего силу в Сибири, что приведет к грозовым дождям. На юге страны также прогнозируется переменчивая погода с ливнями и грозами, особенно в горных районах Кавказа.