В Коми сотрудница опеки предстает перед судом за игнорирование жестокого обращения над детьми

Бывшая чиновница из Троицко-Печорского района предстанет перед судом по обвинению в халатности. По версии следствия, она не предприняла необходимых действий для отстранения опекуна и изъятия детей. Об этом сообщает "БНК".

Как сообщает региональное управление Следственного комитета России, завершено расследование уголовных дел в отношении экс-руководительницы отдела опеки и попечительства муниципального образования "Троицко-Печорский". Ее обвиняют в халатности по части 1 статьи 293. Также под обвинением оказалась глава одного из сельских поселений за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего по статье 156.