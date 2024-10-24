В Коми сотрудница опеки предстает перед судом за игнорирование жестокого обращения над детьми
- 22:45 24 октября
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- Инесса Богатая
Бывшая чиновница из Троицко-Печорского района предстанет перед судом по обвинению в халатности. По версии следствия, она не предприняла необходимых действий для отстранения опекуна и изъятия детей. Об этом сообщает "БНК".
Как сообщает региональное управление Следственного комитета России, завершено расследование уголовных дел в отношении экс-руководительницы отдела опеки и попечительства муниципального образования "Троицко-Печорский". Ее обвиняют в халатности по части 1 статьи 293. Также под обвинением оказалась глава одного из сельских поселений за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего по статье 156.
Следствие утверждает, что в 2021-2023 годах начальница отдела опеки и попечительства не исполняла свои обязанности должным образом. Она не фиксировала в актах проверки факты жестокого обращения с детьми, находящимися в приемной семье другой обвиняемой (всего восемь детей), и не принимала мер для защиты их прав, включая отстранение опекуна и изъятие подопечных.
Следственные органы собрали достаточное количество доказательств, поэтому дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.