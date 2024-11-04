Начало второй четверти сдвигается: когда школьники Сыктывкара вернутся за парты
- 09:50 4 ноября
- 6+
- Екатерина Незлоба
Из-за сроков инкубационного периода по внебольничной пневмонии начало второй четверти сдвигается в некоторых школах Сыктывкара.
В разных учебных заведениях карантин объявлялся в разные сроки, исходя из последнего посещения ребёнком образовательного учреждения. Ни о каком продлении карантинных мероприятий речи не идёт.
В результате вторая четверть начнётся в некоторых школах Сыктывкара 5, 8, 9 и даже 12 ноября. В остальных учебных заведениях дети вернутся за парты с 5 ноября.
Такое решение принято, чтобы обеспечить прохождение сроков инкубационного периода по внебольничной пневмонии и предотвратить распространение заболевания.
Управление образования Сыктывкара просит родителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и напоминает, что в случае появления у ребёнка симптомов пневмонии необходимо обратиться к врачу.
Внебольничная пневмония — это острое инфекционное воспаление лёгочной ткани, которое возникает вне условий стационара или в первые двое суток после госпитализации. Заболевание может вызывать различные осложнения и требует своевременного лечения.
Родители школьников, вернувшихся с каникул, должны быть особенно внимательны к состоянию своих детей. При первых признаках простуды или пневмонии необходимо обратиться к врачу и следовать его рекомендациям.
Важно помнить, что своевременное обращение за медицинской помощью поможет предотвратить развитие осложнений и ускорит выздоровление, пишет "Мой Сыктывкар".