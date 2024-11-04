Начало второй четверти сдвигается: когда школьники Сыктывкара вернутся за парты

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Из-за сроков инкубационного периода по внебольничной пневмонии начало второй четверти сдвигается в некоторых школах Сыктывкара. В разных учебных заведениях карантин объявлялся в разные сроки, исходя из последнего посещения ребёнком образовательного учреждения. Ни о каком продлении карантинных мероприятий речи не идёт.

В результате вторая четверть начнётся в некоторых школах Сыктывкара 5, 8, 9 и даже 12 ноября. В остальных учебных заведениях дети вернутся за парты с 5 ноября.

Такое решение принято, чтобы обеспечить прохождение сроков инкубационного периода по внебольничной пневмонии и предотвратить распространение заболевания.

Управление образования Сыктывкара просит родителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и напоминает, что в случае появления у ребёнка симптомов пневмонии необходимо обратиться к врачу.

Внебольничная пневмония — это острое инфекционное воспаление лёгочной ткани, которое возникает вне условий стационара или в первые двое суток после госпитализации. Заболевание может вызывать различные осложнения и требует своевременного лечения.

Родители школьников, вернувшихся с каникул, должны быть особенно внимательны к состоянию своих детей. При первых признаках простуды или пневмонии необходимо обратиться к врачу и следовать его рекомендациям.