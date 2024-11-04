На личном контроле Бастрыкина: в Республике Коми массово вырубаются деревья и незаконно разрабатывается карьер
- 06:30 4 ноября
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- Служба новостей
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело о нарушении природоохранного законодательства в городе Ухте, расположенном в Республике Коми. По информации пресс-службы ведомства, в этом городе массово вырубаются лесные насаждения.
О происходящем сообщили участники ТСН "Аэрофлот". Они не согласны с разработкой карьера, которая ведётся с октября 2024 года без необходимых документов. Кроме того, используется тяжёлая техника, которая разрушает дорогу. Садоводы вынуждены ремонтировать её за свой счёт.
Как сообщают источники, местные власти не реагируют на жалобы жителей. Участники ТСН «Аэрофлот» надеются, что расследование Следственного комитета поможет привлечь виновных к ответственности и остановить незаконную вырубку деревьев.
Ситуация в Ухте вызывает обеспокоенность у экологов и защитников природы. Они считают, что незаконная разработка карьера может привести к серьёзным экологическим последствиям, таким как разрушение природных экосистем и ухудшение качества воздуха.
В настоящее время проводится проверка фактов, изложенных в обращении участников ТСН "Аэрофлот". Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
Жители Ухты надеются, что расследование будет проведено оперативно и эффективно. Они требуют от властей принять меры по прекращению незаконной вырубки деревьев и восстановлению разрушенной дороги.
Ситуация в Ухте остаётся напряжённой. Жители города продолжают бороться за сохранение природы и своих прав. Они готовы отстаивать свои интересы в суде и обращаться за помощью к общественным организациям, пишет "Комсомольская правда".