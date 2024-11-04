На личном контроле Бастрыкина: в Республике Коми массово вырубаются деревья и незаконно разрабатывается карьер

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело о нарушении природоохранного законодательства в городе Ухте, расположенном в Республике Коми. По информации пресс-службы ведомства, в этом городе массово вырубаются лесные насаждения.

О происходящем сообщили участники ТСН "Аэрофлот". Они не согласны с разработкой карьера, которая ведётся с октября 2024 года без необходимых документов. Кроме того, используется тяжёлая техника, которая разрушает дорогу. Садоводы вынуждены ремонтировать её за свой счёт.