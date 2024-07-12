Указ подписали, решено: баню теперь придется снести — касается каждого, у кого есть дача или участок
- 10:15 12 июля
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- Служба новостей
Недавно Государственная Дума утвердила значимые изменения в закон о ведении гражданами садоводства № 217-ФЗ. Эти поправки уточняют, какие постройки разрешены, а какие запрещены на садовых и огородных земельных участках.
Строительные ограничения для огородных участков
Новыми правилами запрещено возведение любых объектов капитального строительства на огородных участках, даже если они не учтены в кадастре. Это значит, что кирпичные бани на фундаменте больше не соответствуют законодательным требованиям и должны быть снесены. Допустимы только временные некапитальные строения, такие как теплицы, навесы и ограждения.
Разрешенные постройки на садовых участках
На садовых земельных участках, в отличие от огородов, допускается возведение некоторых капитальных построек. Здесь можно строить жилые дома, хозяйственные постройки и вспомогательные сооружения. Жилые дома могут быть одно-, двух- или трехэтажными, но они должны использоваться исключительно для проживания, а не в коммерческих целях.
Кроме того, на садовых участках можно строить сараи, теплицы, навесы, летние кухни и другие вспомогательные объекты, предназначенные для временного использования. Садоводы также могут оборудовать зоны отдыха, детские и спортивные площадки, места для костров и установки мангалов.
Важно учитывать, что все капитальные строения на садовых участках должны быть надлежащим образом оформлены и зарегистрированы. Незаконное возведение объектов недвижимости чревато административной или даже уголовной ответственностью.
Особенности использования огородных участков
Согласно новым поправкам, огородные земельные участки предназначены исключительно для выращивания сельскохозяйственных культур. На них разрешено строить только временные некапитальные сооружения, такие как теплицы, навесы и ограждения. Строительство жилых домов, бань и других стационарных построек на огородных участках строго запрещено.
Более того, огородные участки нельзя использовать для ведения садоводства или организации какой-либо предпринимательской деятельности. Их целевое назначение — исключительно выращивание овощных, ягодных, фруктовых и иных сельскохозяйственных культур для личных нужд.
Таким образом, новые поправки к закону № 217-ФЗ четко разграничивают допустимые и недопустимые виды построек на садовых и огородных участках. Это направлено на упорядочивание застройки и рациональное использование дачных земель. Садоводам важно ознакомиться с этими изменениями, чтобы избежать нарушений и возможных юридических последствий.
Статья носит информационный характер и не заменяет профессиональную юридическую консультацию. Для получения квалифицированной помощи рекомендуется обратиться к профильным специалистам.