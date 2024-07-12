Указ подписали, решено: баню теперь придется снести — касается каждого, у кого есть дача или участок

Недавно Государственная Дума утвердила значимые изменения в закон о ведении гражданами садоводства № 217-ФЗ. Эти поправки уточняют, какие постройки разрешены, а какие запрещены на садовых и огородных земельных участках.

Строительные ограничения для огородных участков

Новыми правилами запрещено возведение любых объектов капитального строительства на огородных участках, даже если они не учтены в кадастре. Это значит, что кирпичные бани на фундаменте больше не соответствуют законодательным требованиям и должны быть снесены. Допустимы только временные некапитальные строения, такие как теплицы, навесы и ограждения.