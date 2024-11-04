Министр финансов Коми рекомендует жителям не вкладывать средства в валюту

На встрече с представителями СМИ Республики Коми зампред правительства — министр финансов Владимир Казаков дал несколько советов относительно инвестиций в валюту. Он предупредил жителей региона, что хранение иностранных денег может оказаться невыгодным и даже рискованным.

По словам Казакова, на данный момент валютные накопления не представляют значительной ценности для граждан. Он отметил, что покупка и продажа валюты сейчас сопровождаются значительными комиссиями, которые банки закладывают в стоимость операции. Это делает её затратной для потребителя.