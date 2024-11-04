Министр финансов Коми рекомендует жителям не вкладывать средства в валюту
- 20:30 4 ноября
- 6+
- Екатерина Незлоба
На встрече с представителями СМИ Республики Коми зампред правительства — министр финансов Владимир Казаков дал несколько советов относительно инвестиций в валюту. Он предупредил жителей региона, что хранение иностранных денег может оказаться невыгодным и даже рискованным.
По словам Казакова, на данный момент валютные накопления не представляют значительной ценности для граждан. Он отметил, что покупка и продажа валюты сейчас сопровождаются значительными комиссиями, которые банки закладывают в стоимость операции. Это делает её затратной для потребителя.
Особое внимание министр уделил китайскому юаню, который становится популярным среди россиян. Однако он предупредил, что юань не является резервной валютой, и его курс также подвержен колебаниям. Казаков предостерег граждан от поспешных решений и напомнил, что нерезервные валюты могут быстро обесцениваться.
Министр подчеркнул, что хранение валюты целесообразно только для тех, кто планирует зарубежные поездки. В этом случае она будет использоваться по назначению, а не для сбережения. Казаков призвал людей избегать необоснованных потерь и тщательно обдумывать свои инвестиционные решения, пишут "Новости Коми".