Нестабильный рынок недвижимости: в Сыктывкаре подорожали квартиры на "вторичке"

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Рынок недвижимости в Сыктывкаре продолжает привлекать внимание экспертов и обычных жителей города. Недавно Росстат опубликовал данные о средних ценах на жильё в регионе, и они вызвали интерес у многих. Первичный рынок

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Сыктывкара в третьем квартале 2024 года составила почти 111 тысяч рублей. Это на 4,2 тысячи рублей больше, чем в конце 2023 года. Цены на «первичку» стабильно росли, но в третьем квартале они немного снизились — всего на 9 рублей за квадратный метр.

Интересно, что Росстат выделил отдельную категорию — квартиры улучшенного качества в новых домах. За третий квартал они подешевели на 7 рублей — «квадрат» по-прежнему стоит более 111 тысяч рублей.

Вторичный рынок

На вторичном рынке Сыктывкара средняя цена, напротив, увеличилась — на 1,3 тысячи рублей. С начала года «вторичка» подорожала на 1,8 тысячи рублей.

Особенно заметен рост цен на квартиры низкого качества. Если сравнивать с началом года, то стоимость «квадрата» выросла на 8,3 тысячи рублей — теперь метр в самых дешёвых квартирах стоит 77,5 тысячи рублей.

Жильё среднего качества за девять месяцев выросло в цене на 2,4 тысячи рублей за квадратный метр, теперь он стоит 97,1 тысячи.

Квартиры улучшенного качества после временного удешевления в третьем квартале снова подорожали. Стоимость квадратного метра составила 101,8 тысячи рублей. Но если сравнивать с началом года, то стоимость «квадрата» всё ещё будет ниже — на 1,1 тысячи рублей.

Эксперты отмечают, что рынок недвижимости в Сыктывкаре остаётся стабильным, несмотря на некоторые колебания цен. Они также подчёркивают, что при выборе квартиры важно учитывать не только её стоимость, но и другие факторы, такие как расположение, качество строительства и инфраструктура района.

Кроме того, эксперты отмечают, что в ближайшее время цены на жильё в Сыктывкаре могут продолжить расти. Это связано с увеличением спроса на недвижимость и ростом цен на строительные материалы.