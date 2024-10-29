Выяснились подробности массовой драки в центре Сыктывкара

Полиция Сыктывкара проводит проверку по факту инцидента с дракой между молодыми людьми на улице Коммунистической. Об этом сообщает пресс-служба МВД по столице Коми.

По информации ведомства, вечером в дежурную часть городской полиции Сыктывкара поступила информация о конфликте на улице Коммунистической. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что ссора возникла между молодыми людьми в возрасте от 21 до 24 лет. К счастью, в результате никто не получил травм.