Выяснились подробности массовой драки в центре Сыктывкара
- 12:45 29 октября
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- Инесса Богатая
Полиция Сыктывкара проводит проверку по факту инцидента с дракой между молодыми людьми на улице Коммунистической. Об этом сообщает пресс-служба МВД по столице Коми.
По информации ведомства, вечером в дежурную часть городской полиции Сыктывкара поступила информация о конфликте на улице Коммунистической. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что ссора возникла между молодыми людьми в возрасте от 21 до 24 лет. К счастью, в результате никто не получил травм.
В ходе оперативных мероприятий были установлены личности всех участников конфликта. Молодые люди отказались от медицинской помощи и не стали писать заявления.
По информации Минздрава региона, одному из участников драки вызвали "скору", одна он отказался от осмотра и попросил отвезти его домой.
В настоящий момент полиция продолжает проверку, чтобы выяснить все детали произошедшего и дать юридическую оценку действиям участников.
Напомним, что на прошлой неделе жители Коми потеряли 37 миллионов рублей из-за мошенников. В регионе обманутыми оказались 51 человек, и в 40 случаях жертвы знали о применяемых злоумышленниками схемах обмана.