Новый год отменяется: синоптики предупредили – никакого снега и колючего мороза
- 09:20 4 ноября
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- Служба новостей
На протяжении последних лет наблюдается тенденция к более позднему появлению снега: если раньше он выпадал в середине ноября, то теперь это происходит ближе к декабрю.
Этой осенью стоит по-летнему жара. В некоторых регионах России, таких как Якутия и Иркутская область, снег уже выпал, но, возможно, он долго не продержится. В европейской части страны, в том числе в Москве, осень началась аномально высокой температурой, и даже в октябре она превышает обычные значения. Это создает условия для аномально теплой зимы.
Метеорологи предсказывают, что на Новый год традиционный снежный покров может отсутствовать, а морозы будут резкими. То есть вместо пушистого снега и мягкого мороза может прийтись столкнуться с ледяными ветрами и гололедицей. Такие погодные условия могут добавить сложностей для тех, кто планирует открытые мероприятия или загородные поездки.
Жителям следует подготовиться к изменчивой погоде и возможным сюрпризам от природы. Это может требовать пересмотра праздничных планов и адаптации к условиям. Например, стоит заранее подумать, как украсить дом и двор без снега или как обеспечивать безопасность на скользких дорогах.
Таким образом, Новый год без снега — это не вымысел, а возможная реальность для многих регионов России. Метеорологи советуют не полагаться на традиционные зимние атрибуты и быть готовыми к нестандартным погодным условиям, что может стать вызовом для любителей классических зимних праздников, но также предоставляет возможность для новых форматов празднования и креативных решений.