Новый год отменяется: синоптики предупредили – никакого снега и колючего мороза

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к более позднему появлению снега: если раньше он выпадал в середине ноября, то теперь это происходит ближе к декабрю.

Этой осенью стоит по-летнему жара. В некоторых регионах России, таких как Якутия и Иркутская область, снег уже выпал, но, возможно, он долго не продержится. В европейской части страны, в том числе в Москве, осень началась аномально высокой температурой, и даже в октябре она превышает обычные значения. Это создает условия для аномально теплой зимы.