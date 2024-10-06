В Сыктывкаре сотрудники ГАИ применили огнестрельное оружие

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В Сыктывкаре сотрудники Госавтоинспекции вынуждены были применить огнестрельное оружие для задержания водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения. Инцидент произошел ранним утром 6 октября в 3:15, когда на пульт дежурной части полиции Корткеросского района поступило сообщение о том, что автомобиль марки "Хонда" двигается по трассе "Сыктывкар-Троицко-Печорск" с нарушениями ПДД РФ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики Коми.

Получив тревожную информацию, экипаж ДПС немедленно отправился на указанный маршрут. По мере приближения к месту нахождения автомобиля, сотрудники полиции включили специальные световые и звуковые сигналы, пытаясь остановить нарушителя. Однако водитель "Хонды" проигнорировал законные требования сотрудников ДПС, продолжив движение, что привело к созданию реальной угрозы для других участников дорожного движения.

В ходе преследования нарушитель выезжал на полосу встречного движения, проезжал на запрещающий сигнал светофора и неоднократно подвергал опасности пешеходов и другие автомобили. Столь дерзкое поведение на дороге вынудило полицию принять более решительные меры для остановки транспортного средства.

Руководствуясь Федеральным законом "О полиции", инспекторы приняли решение о применении огнестрельного оружия. После нескольких выстрелов, направленных по колесам автомобиля, полицейским удалось остановить транспортное средство на улице Коммунистическая в Сыктывкаре. Это позволило предотвратить возможные трагические последствия, которые могли возникнуть в результате безответственного поведения водителя.

После задержания выяснилось, что за рулем автомобиля находился 30-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Как позже установили сотрудники полиции, нарушитель ранее был лишен права управления транспортным средством. Его поведение не только нарушало административные нормы, но и предполагало признаки уголовно наказуемого деяния. В соответствии с законодательством, водитель будет привлечен к ответственности по статье 264.1 УК РФ, которая предусматривает наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее лишенным прав.