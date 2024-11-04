Суд обязал жителя Коми устранить нарушения экологических норм на участке в водоохранной зоне

В Республике Коми суд вынес решение, которое обязывает местного жителя убрать навоз крупного рогатого скота с участка, расположенного в водоохранной зоне ручья Зада. Это решение было принято после проверки, которая показала, что навозная куча находится всего в 35 метрах от водного источника, что является нарушением экологических норм.

Навоз, относящийся к отходам IV класса опасности, может стать причиной загрязнения воды и почвы. По итогам проверки собственнику участка было выдано предостережение с требованием убрать навоз до конца июня 2024 года. Однако в ходе последующей проверки выяснилось, что указания не были выполнены.