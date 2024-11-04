Суд обязал жителя Коми устранить нарушения экологических норм на участке в водоохранной зоне
- 01:00 5 ноября
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- Екатерина Незлоба
В Республике Коми суд вынес решение, которое обязывает местного жителя убрать навоз крупного рогатого скота с участка, расположенного в водоохранной зоне ручья Зада. Это решение было принято после проверки, которая показала, что навозная куча находится всего в 35 метрах от водного источника, что является нарушением экологических норм.
Навоз, относящийся к отходам IV класса опасности, может стать причиной загрязнения воды и почвы. По итогам проверки собственнику участка было выдано предостережение с требованием убрать навоз до конца июня 2024 года. Однако в ходе последующей проверки выяснилось, что указания не были выполнены.
Сотрудники отдела охраны окружающей среды подали иск с просьбой обязать ответчика организовать перемещение навоза и оборудовать специальную площадку для его хранения. В ходе судебного разбирательства житель Емвы признал нарушения и попросил отсрочить окончательный срок исполнения решения до лета 2025 года. Он объяснил это необходимостью дождаться тёплой погоды, которая облегчит работы по перемещению навоза и строительству площадки.
Суд учёл погодные условия региона и аргументы ответчика и перенёс срок исполнения решения до 1 июня 2025 года. Это решение позволяет ответчику привести участок в соответствие с нормами экологической безопасности, но с учётом непростых погодных условий зимой.
Ситуация вызвала интерес у местных жителей и экологических организаций. Несанкционированное складирование навоза рядом с водоёмами может стать серьёзной экологической проблемой. Навоз — это распространённое органическое удобрение, и его неправильное использование может привести к загрязнению подземных вод, от качества которых зависит здоровье населения.
Соблюдение санитарных норм и предотвращение загрязнения подземных вод — важные шаги для сохранения окружающей среды и обеспечения безопасности водных источников. Решение суда является важным шагом в защите окружающей среды и обеспечении соблюдения экологических норм, пишут "Новости Коми".