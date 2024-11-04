"Не берите этот чай даже даром": Росконтроль назвал сразу 3 популярных марки, которые попали в черный список

Чай в российской культуре занимает особое место, выступая не только в роли популярного напитка, но и как символ домашнего уюта, семейных традиций и душевных встреч. Чаепитие для многих россиян — это возможность забыть о повседневной суете и достичь гармонии. Поэтому качество и безопасность чая, который мы регулярно пьем, имеют огромную важность.

Исследование чая Росконтролем

Недавно Росконтроль провел обширное исследование чая, представленного на российском рынке. Эксперты проанализировали множество популярных сортов, и результаты оказались неоднозначными. Одни марки заслужили высокие оценки, тогда как другие вызвали серьезные сомнения. Это исследование наглядно показало важность ответственного выбора качественного и безопасного чая.