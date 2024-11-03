В Сыктывкаре пройдет Региональный Чемпионат по оказанию Первой Помощи

Организация "Движение Первых" в Республике Коми организует Региональный чемпионат по первой помощи, который пройдет 12 ноября в Сыктывкаре. Свыше ста команд из всех уголков Республики выпускали отборочные этапы, и только 20 лучших из десяти муниципалитетов встретятся в схватке за звание победителей на регионе.

Важно отметить, что недавно "Движение Первых" совместно с Российским Красным Крестом запустили региональные соревнования по первой помощи. До конца октября турниры прошли в 86 регионах России, включая Республику Коми. Благодаря этому школьники и учащиеся колледжей развивают навыки оказания первой помощи, знакомятся с медицинскими профессиями и проходят полезные мастер-классы.

Проект «Движение Первых» направлен на развитие у молодежи чувства социальной ответственности и понимания важности оказания помощи тем, кто в этом нуждается. Это помогает осознать многие ценности волонтерского участия, а также значимость общественно полезной деятельности, что является основной задачей каждого гражданина России, пояснил председатель регионального отделения Андрей Безносиков.

Главная задача Чемпионата – выявить самые компетентные команды в рамках Всероссийского проекта «Первая Помощь». Это включает в себя проверку знаний и практических умений в области первой помощи и повышение готовности учащихся школ и профессиональных учреждений Республики Коми оказывать помощь до прибытия медиков.

Команды, которые успешно прошли муниципальные отборочные испытания в рамках проекта «Первая Помощь», включают пять участников возраста 14-17 лет под руководством капитана.

Лучшие участники Чемпионата получат достойные призы, а команда-победитель сможет выступить за Республику Коми на Всероссийском чемпионате по первой помощи, который пройдет 22-23 ноября в Саранске, Республика Мордовия.

В рамках проекта молодые участники и их наставники узнают больше о методах оказания первой помощи. Это обеспечивается через участие в обучающих курсах, открытых уроках и профориентационных экскурсиях в медицинские и спасательные учреждения.