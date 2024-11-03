Уйба предложил законсервировать заброшенные дома в Арктике
- 22:45 3 ноября
- 6+
- Елизавета Петрова
Похоже, что глава Коми Владимир Уйба нашел способ частично восстановить свою репутацию после недавних скандалов.
В республике власти предложили законопроект о консервации домов с малым населением в Арктике и намерены продвигать его на федеральный уровень, сообщает телеграм-канал @sevmorput.
Документ предварительно был одобрен Минстроем РФ и другими регионами АЗРФ. Основная идея заключается в консервации пустующего жилья в арктических населенных пунктах. Уйба пообещал усовершенствовать законопроект и представить его Совфеду в течение двух недель.
В Коми площадь пустующего жилого фонда оценивается минимум в 500 тысяч квадратных метров. На Воркуту приходится задолженность по содержанию этой недвижимости, достигающая почти 600 миллионов рублей. Эти средства выделяются из регионального бюджета, который и без того является дотационным. После принятия закона в Жилищный кодекс будет внесена норма о консервации малозаселенных многоквартирных домов в моногородах. Жильцов в таких домах немного, поэтому всем переселенцам предложат компенсации и новое жилье.
Предложение, выдвинутое Уйбой, представляется передовым, и несколько неожиданно, что его автором стал именно противоречивый лидер Коми. Однако Уйбе следует в ближайшие месяцы предложить еще несколько инновационных инициатив и стараться избегать любых скандалов. Ведь вскоре начнется подготовка к ЕДГ-2025, и если глава Коми намеревается остаться на своем посту, самое время сосредоточиться на конструктивных изменениях.