Уйба предложил законсервировать заброшенные дома в Арктике

Pikabu

Похоже, что глава Коми Владимир Уйба нашел способ частично восстановить свою репутацию после недавних скандалов. В республике власти предложили законопроект о консервации домов с малым населением в Арктике и намерены продвигать его на федеральный уровень, сообщает телеграм-канал @sevmorput.

Документ предварительно был одобрен Минстроем РФ и другими регионами АЗРФ. Основная идея заключается в консервации пустующего жилья в арктических населенных пунктах. Уйба пообещал усовершенствовать законопроект и представить его Совфеду в течение двух недель.

В Коми площадь пустующего жилого фонда оценивается минимум в 500 тысяч квадратных метров. На Воркуту приходится задолженность по содержанию этой недвижимости, достигающая почти 600 миллионов рублей. Эти средства выделяются из регионального бюджета, который и без того является дотационным. После принятия закона в Жилищный кодекс будет внесена норма о консервации малозаселенных многоквартирных домов в моногородах. Жильцов в таких домах немного, поэтому всем переселенцам предложат компенсации и новое жилье.