В Сыктывкаре произошёл крупный пожар в производственном цехе

3 ноября 2024 года в Сыктывкаре случился масштабный пожар в одном из цехов, который привлёк внимание не только местных жителей, но и спасательных служб. Огонь охватил площадь в 900 квадратных метров, и на место происшествия оперативно прибыли пожарные. Благодаря их слаженным действиям возгорание было ликвидировано в короткие сроки.

Инцидент произошёл в районе Верхний Чов. На данный момент устанавливаются причины возникновения пожара, с которыми работают специалисты государственного пожарного надзора МЧС России. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострал, сообщает "Комсомольская правда".