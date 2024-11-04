В Сыктывкаре произошёл крупный пожар в производственном цехе
- 23:20 4 ноября
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- Екатерина Незлоба
3 ноября 2024 года в Сыктывкаре случился масштабный пожар в одном из цехов, который привлёк внимание не только местных жителей, но и спасательных служб. Огонь охватил площадь в 900 квадратных метров, и на место происшествия оперативно прибыли пожарные. Благодаря их слаженным действиям возгорание было ликвидировано в короткие сроки.
Инцидент произошёл в районе Верхний Чов. На данный момент устанавливаются причины возникновения пожара, с которыми работают специалисты государственного пожарного надзора МЧС России. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострал, сообщает "Комсомольская правда".
По информации местных властей, за последние сутки в Республике зафиксировано ещё шесть случаев возгораний, что подчеркивает актуальность вопросов пожарной безопасности. Пожарные и представители МЧС настоятельно призывают граждан быть внимательными и соблюдать правила обращения с огнём. Особенно важно следить за состоянием электропроводки, не оставлять включенными электроприборы без присмотра и не курить в неположенных местах.
В случае обнаружения пожара необходимо немедленно вызывать службу спасения по телефонам 101 или 112. Быстрая реакция может не только сохранить имущество, но и спасти жизни. Специалисты напоминают, что даже небольшое возгорание может привести к серьёзным последствиям, если не принять меры вовремя.