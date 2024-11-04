Обман работодателя: в Коми машинист тепловоза заплатил штраф за поддельные документы

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В Республике Коми завершился судебный процесс над машинистом тепловоза, который обманул своего работодателя. Мужчина предоставил поддельные документы о расходах на проживание в командировке, чтобы получить компенсацию, которой на самом деле не существовало. Мошенническая схема

Согласно информации, предоставленной Северо-Западной транспортной прокуратурой, в январе 2023 года машинист тепловоза из локомотивного депо Воркуты заявил о якобы потраченных средствах на аренду жилья в Хабаровском крае. Однако выяснилось, что на самом деле он проживал бесплатно в доме отдыха для локомотивных бригад.

Убытки и компенсация

Действия машиниста привели к убыткам для ОАО «РЖД» в размере более 340 тысяч рублей. Однако суд учёл тот факт, что подсудимый признал свою вину и компенсировал нанесённый ущерб.

Решение суда

Воркутинский городской суд вынес решение о назначении машинисту тепловоза штрафа в размере 300 тысяч рублей в пользу государства.

Этот случай ещё раз подчёркивает важность честности и прозрачности в отношениях между работником и работодателем. Подделка документов и предоставление ложной информации может привести к серьёзным последствиям, включая судебные разбирательства и финансовые потери.