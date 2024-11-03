Стоят копейки, а отстирывают лучше элитных: Роскачество выявило 5 самых лучших стиральных порошков

Фото из архива "Про Города"

В современном мире рынок изобилует различными моющими средствами, но одной из важнейших задач при стирке остается сохранение яркости и структуры тканей.

Недавние исследования экспертов по популярным средствам для стирки цветных вещей выявили наилучшие решения для заботы о любимой одежде.