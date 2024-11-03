Роспотребнадзор забраковал 27 партий овощей и фруктов в Коми

В течение первых девяти месяцев текущего года Роспотребнадзор по Коми провел проверку 157 образцов фруктов и овощей по санитарно-химическим параметрам безопасности, таким как концентрация нитратов, пестицидов, токсичных соединений и микотоксинов.

Было исследовано 42 образца на предмет паразитов и 6 образцов на наличие радиологических показателей.