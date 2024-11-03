Роспотребнадзор забраковал 27 партий овощей и фруктов в Коми
- 21:45 3 ноября
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- Елизавета Петрова
В течение первых девяти месяцев текущего года Роспотребнадзор по Коми провел проверку 157 образцов фруктов и овощей по санитарно-химическим параметрам безопасности, таким как концентрация нитратов, пестицидов, токсичных соединений и микотоксинов.
Было исследовано 42 образца на предмет паразитов и 6 образцов на наличие радиологических показателей.
Только один случай, а именно 0,6% продукции, не соответствовал требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 относительно безопасности пищевых продуктов, что связано с превышением уровня нитратов в растительных продуктах.
В ходе проверок у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся продажей фруктов и овощей, выявлены ряд нарушений: реализация продукции без деклараций соответствия, отсутствие необходимой маркировки на упаковке, доказывающей качество и безопасность товаров; недостаточный контроль над температурно-влажностными условиями хранения продукции; несоблюдение правил хранения. Из-за отсутствия соответствующих маркировок было изъято с продажи 27 партий продукции общим весом более 300 кг.