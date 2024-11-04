Делегация из Коми приняла участие во Всероссийской конференции финно-угорских писателей

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Поэты из Республики Коми получили почётные знаки за вклад в развитие литературы финно-угорских народов. С 29 октября по 1 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе прошла Всероссийская конференция финно-угорских писателей. На мероприятии собрались литераторы, исследователи, издатели, сотрудники библиотек и учебных заведений, переводчики со всей России. Делегация из Республики Коми представила Союз писателей России. В её состав вошли известные поэты и писатели, а также молодой автор, чьё участие подчеркнуло преемственность поколений в литературной сфере региона, пишут "Новости Коми".

Писатели из Коми выступили с докладами и поделились опытом

В рамках конференции писатели из Коми выступили с докладами, обсудили актуальные вопросы, касающиеся поддержки и развития финно-угорской литературы, продвижения национальных языков, роли творчества в сохранении культурного наследия. Они поделились опытом и рассказали о своей работе.

Почётный знак «За вклад в развитие финно-угорской литературы»

Председатель Союза писателей Коми Андрей Попов был удостоен почётного знака Ассоциации финно-угорских писателей «За вклад в развитие финно-угорской литературы». Его многолетняя работа в литературной и культурной сферах получила признание. Андрей Попов активно поддерживает молодых авторов и развивает культурное сотрудничество с писателями других финно-угорских регионов.

Ещё одна награда для Союза писателей Коми

Заместитель председателя Союза писателей Коми Елена Афанасьева также была удостоена почётного знака. Президент Ассоциации финно-угорских писателей Еремей Айпин вручил награду Елене Афанасьевой. Она поблагодарила организаторов конференции за возможность личной встречи с коллегами. Елена Афанасьева отметила, что такие мероприятия позволяют наладить связи и обменяться идеями.

Обсуждение актуальных тем

На конференции обсуждались многие актуальные темы. Среди них — развитие финно-угорской литературы в современных условиях, роль литературных переводов для популяризации национальных произведений, влияние глобализации на национальные языки. Выступления поэтов и писателей из Коми вызвали интерес и отклики коллег из других регионов.