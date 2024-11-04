На волосок от невозвратного: в Коми врачи спасли жизнь мужчине в состоянии клинической смерти

В Сыктывкаре произошёл удивительный случай спасения человеческой жизни, когда врачи скорой помощи смогли вытащить мужчину с того света, когда у него развилась клиническая смерть.

События развернулись стремительно – мужчина почувствовал острую боль в груди и, осознавая серьезность ситуации, сразу обратился за помощью к медикам. Буквально через 12 минут после звонка бригада скорой помощи была на месте происшествия, что сыграло ключевую роль в спасении пациента.