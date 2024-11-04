На волосок от невозвратного: в Коми врачи спасли жизнь мужчине в состоянии клинической смерти
- 10:45 4 ноября
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- Екатерина Незлоба
В Сыктывкаре произошёл удивительный случай спасения человеческой жизни, когда врачи скорой помощи смогли вытащить мужчину с того света, когда у него развилась клиническая смерть.
События развернулись стремительно – мужчина почувствовал острую боль в груди и, осознавая серьезность ситуации, сразу обратился за помощью к медикам. Буквально через 12 минут после звонка бригада скорой помощи была на месте происшествия, что сыграло ключевую роль в спасении пациента.
При прибытии врачи обнаружили, что у мужчины развилась фибрилляция желудочков, приводящая к клинической смерти. Это опасное состояние требует быстрой и точной реакции для предотвращения летального исхода.
Несмотря на сложность ситуации, врачи скорой помощи не утратили контроля. Сплотившись в команду, они провели процедуры реанимации, благодаря которым удалось вернуть пульс и дыхание пациенту. Затем его экстренно доставили в больницу, где мужчину оперативно прооперировали для устранения возможных осложнений.
На данный момент пациент находится в стабильном состоянии и пришёл в сознание. Его жизнь спасена благодаря бескомпромиссной решимости и высокому профессионализму медицинского персонала, пишет "Комсомольская правда".