Министерство здравоохранения Коми опровергает информацию о сбоях в поставках антиретровирусных препаратов
- 12:45 4 ноября
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- Екатерина Незлоба
В социальных сетях появилась информация о том, что пациенты с ВИЧ-инфекцией в Республике Коми столкнулись со сбоями в поставках антиретровирусных препаратов и заменой лекарств в терапевтических схемах. Однако Министерство здравоохранения Коми опровергает эти сообщения.
Ведомство утверждает, что пациенты получают антиретровирусные препараты по рецептам через сеть аптек. Доставка осуществляется строго по графикам. Назначение и корректировка схемы лечения возложены на лечащих врачей, решения согласовываются с врачебной комиссией Регионального центра по борьбе с ВИЧ и инфекциями. Комиссия учитывает клинические рекомендации и данные тестирования на чувствительность к антиретровирусным препаратам.
Министерство здравоохранения призывает граждан не верить непроверенной информации и обращаться за разъяснениями к медицинским специалистам. Ситуация с обеспечением пациентов антиретровирусными препаратами находится под контролем, сообщает progoroduhta.ru.