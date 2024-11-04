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Министерство здравоохранения Коми опровергает информацию о сбоях в поставках антиретровирусных препаратов

Министерство здравоохранения Коми опровергает информацию о сбоях в поставках антиретровирусных препаратовФото из архива редакции

В социальных сетях появилась информация о том, что пациенты с ВИЧ-инфекцией в Республике Коми столкнулись со сбоями в поставках антиретровирусных препаратов и заменой лекарств в терапевтических схемах. Однако Министерство здравоохранения Коми опровергает эти сообщения.

Ведомство утверждает, что пациенты получают антиретровирусные препараты по рецептам через сеть аптек. Доставка осуществляется строго по графикам. Назначение и корректировка схемы лечения возложены на лечащих врачей, решения согласовываются с врачебной комиссией Регионального центра по борьбе с ВИЧ и инфекциями. Комиссия учитывает клинические рекомендации и данные тестирования на чувствительность к антиретровирусным препаратам.

Министерство здравоохранения призывает граждан не верить непроверенной информации и обращаться за разъяснениями к медицинским специалистам. Ситуация с обеспечением пациентов антиретровирусными препаратами находится под контролем, сообщает progoroduhta.ru.

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