Министерство здравоохранения Коми опровергает информацию о сбоях в поставках антиретровирусных препаратов

В социальных сетях появилась информация о том, что пациенты с ВИЧ-инфекцией в Республике Коми столкнулись со сбоями в поставках антиретровирусных препаратов и заменой лекарств в терапевтических схемах. Однако Министерство здравоохранения Коми опровергает эти сообщения.

Ведомство утверждает, что пациенты получают антиретровирусные препараты по рецептам через сеть аптек. Доставка осуществляется строго по графикам. Назначение и корректировка схемы лечения возложены на лечащих врачей, решения согласовываются с врачебной комиссией Регионального центра по борьбе с ВИЧ и инфекциями. Комиссия учитывает клинические рекомендации и данные тестирования на чувствительность к антиретровирусным препаратам.