В Сыктывкаре завершается капитальный ремонт первых двух школ в рамках федеральной программы

В Сыктывкаре произошло значимое событие в сфере образования — открылась первая школа, прошедшая масштабный капитальный ремонт в рамках федеральной программы "Модернизация школьных систем образования". Речь идёт о школе №16, где работы завершились чуть меньше года назад. Капитальный ремонт школы №16 стал первым этапом модернизации образовательных учреждений в городе. На полноценное обновление школы было выделено почти 100 миллионов рублей из федерального бюджета. Однако появились дополнительные нужды, и республика выделила ещё 10 миллионов, а муниципалитет — 5,5 миллиона рублей.

В результате ремонта были обновлены системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, электроснабжения и пожаротушения, выполнены электромонтажные работы, ремонт кровли, а также проведены штукатурно-малярные и отделочные работы.

Ученики получили современные и безопасные помещения — просторные и светлые классы. Была заменена мебель и оборудование: в столовой — столы, скамьи, кухонная утварь и аппараты, в классах — парты и стулья, интерактивные экраны и доски, лабораторные и методические пособия, а также швейные машинки для уроков труда.

За ходом работ следили не только специалисты, но и семьи учащихся. Многие родители помогали строительным бригадам, чтобы ремонт прошёл эффективно, вовремя и в срок.

С 5 ноября ученики школы №16 вернутся в обновлённое здание. К ним присоединятся более 500 детей из школы №38, где также будут проводить капитальный ремонт.

Программа капремонтов школ в Сыктывкаре идёт по графику, за исключением школы №4, где работы отстают от плана. Однако есть надежда, что они будут выполнены до конца календарного года. На завершающей стадии находятся работы по школе №36, и их также планируется завершить до конца года. В январе планируется окончание работ по школе №21.

На 2024–2025 годы в программу включены 20 объектов по всей республике, на общую сумму почти 1,5 миллиарда рублей. В шести школах работы должны выполнить за год, одна уже открыта, две откроются в ноябре, остальные — по графику. На будущий период республика подала заявку по 35 школам, результаты отбора будут известны в ближайшее время, ипшет БНК.