Может настигнуть каждую: как предотвратить трагические последствия рака молочной железы

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15 октября – Всемирный день борьбы с раком груди. Эта дата напоминает каждой женщине о необходимости заботиться о своем здоровье. Рак молочной железы (РМЖ) занимает лидирующую позицию среди онкологических заболеваний у женщин. Со временем раковые клетки могут распространиться в другие органы, включая легкие, печень, мозг и кости. При этом могут появляться новые онкологические симптомы, такие как боль в костях или головные боли.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире диагностируется более 1,3 миллионов новых случаев заболевания. Более полумиллиона женщин погибают от него каждый год.

Несмотря на пугающую статистику, РМЖ — это не приговор. При раннем выявлении более 90% женщин могут излечиться от рака груди полностью. Но для этого важно регулярно посещать врача и сдавать анализы.

Кто в зоне риска?

РМЖ может поразить женщин разных возрастов. И хотя риск увеличивается с годами, молодые женщины тоже подвержены болезни. К факторам, повышающим вероятность развития РМЖ, относятся раннее начало менструаций (в возрасте до 10 лет) или поздний климакс (после 55-60 лет), гинекологические заболевания, вредные привычки, избыточный вес, а также травмы молочных желез.

Рак груди может долгое время развиваться без симптомов, поэтому зачастую женщины обращаются к врачу уже на поздних стадиях заболевания. Регулярные обследования – ключевой элемент в сохранении здоровья.





Что поможет выявить рак?

Анализы – такой же эффективный метод ранней диагностики рака наряду с другими исследованиями. Регулярное обследование женского здоровья помогает выявить патологические процессы в организме еще до появления симптомов.

Одним из главных методов выявления рака молочной железы на ранних стадиях является анализ крови на онкомаркеры. Эти специфические белки, такие как CA-15-3 и РЭА, вырабатываются опухолевыми клетками.

1. Анализ крови на CA-15-3 помогает выявить рак молочной железы даже на ранних стадиях, когда симптомы еще не проявились. Его также используют для мониторинга состояния пациенток, уже проходящих лечение, чтобы оценить эффективность терапии. Повышенные значения могут указывать на наличие опухоли, но окончательный диагноз всегда ставит врач.

2. Анализ крови на РЭА (раково-эмбриональный антиген). Может указывать на опухолевый процесс в организме. При этом повышение уровня РЭА может наблюдаться и при других доброкачественных и злокачественных патологиях, поэтому результат анализа должен интерпретировать врач.

3. Важен также анализ крови на эстроген и прогестерон. Эти гормоны играют ключевую роль в развитии молочной железы и могут провоцировать рост опухолевых клеток. Они помогают выявить гормональные нарушения, которые могут способствовать развитию РМЖ. Уровень гормонов зависит от фазы менструального цикла, возраста и других факторов. Только врач может корректно интерпретировать результаты.



Как часто сдавать анализы для выявления рака груди?

Онкомаркеры следует проверять в зависимости от индивидуальных показаний и факторов риска. Если у вас нет симптомов заболевания и генетической предрасположенности к нему, рекомендуется сдавать анализы 1 раз в год. Это особенно важно для женщин старше 40 лет. Ежегодное обследование позволяет выявить РМЖ на самой ранней стадии, когда он легче поддается лечению. В запущенных же случаях назначают операцию по полному или частичному удалению молочной железы.

Однако результаты анализа на онкомаркеры необходимо рассматривать в комплексе с другими методами. Повышение уровня этих белков не всегда свидетельствует о раке — оно может быть связано и с другими заболеваниями. Поэтому врачи обязательно дополняют анализы такими исследованиями, как маммография, УЗИ или МРТ, чтобы более точно определить наличие и стадию заболевания. Комплексный подход к диагностике помогает выявить патологию на самых ранних стадиях и значительно повышает шансы на успешное лечение.

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