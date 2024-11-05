"Теперь придется делиться": пенсионеров, которые живут в квартире одни, ждет сюрприз с 6 октября

Пенсионеров проинформировали о новой инициативе, направленной на поддержку одиноких пожилых людей. Тех, кто проживает в одиночестве в своих квартирах или домах, ожидает участие в социальном эксперименте, цель которого — улучшение их условий жизни. Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.

По словам Киреевой, проект разработан специально для пенсионеров, проживающих в одиночестве, вдали от родственников и друзей. Эти люди особенно нуждаются в поддержке и внимании. В рамках эксперимента им будут предоставлены электронные браслеты, оснащенные современными технологиями.