В Республике Коми расследуют дело о систематическом насилии женщины над своими детьми
- 17:30 4 ноября
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- Екатерина Незлоба
В Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которую подозревают в систематическом избиении своих троих детей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета.
Систематическое насилие
По версии следствия, 42-летняя женщина систематически применяла физическое насилие в отношении своих детей. Семья находилась на профилактическом учёте как неблагополучная.
Преступление было выявлено во время разбирательства по факту избиения фигуранткой своего супруга. Дети рассказали о жестоком обращении матери в отделении социальной реабилитации, куда они были временно помещены после инцидента.
Реакция правоохранительных органов
Сейчас в отношении подозреваемой решается вопрос об избрании меры пресечения. По данным rg.ru, расследование продолжается.
Следственный комитет призывает всех, кто располагает информацией о подобных случаях насилия в отношении детей, обратиться в правоохранительные органы.
Важно помнить, что дети, подвергающиеся насилию, могут испытывать серьёзные психологические и физические последствия. Своевременное вмешательство и защита детей от жестокого обращения являются приоритетными задачами для общества и государства.