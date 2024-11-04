В Республике Коми расследуют дело о систематическом насилии женщины над своими детьми

В Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которую подозревают в систематическом избиении своих троих детей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета. Систематическое насилие

По версии следствия, 42-летняя женщина систематически применяла физическое насилие в отношении своих детей. Семья находилась на профилактическом учёте как неблагополучная.

Преступление было выявлено во время разбирательства по факту избиения фигуранткой своего супруга. Дети рассказали о жестоком обращении матери в отделении социальной реабилитации, куда они были временно помещены после инцидента.

Реакция правоохранительных органов

Сейчас в отношении подозреваемой решается вопрос об избрании меры пресечения. По данным rg.ru, расследование продолжается.

Следственный комитет призывает всех, кто располагает информацией о подобных случаях насилия в отношении детей, обратиться в правоохранительные органы.