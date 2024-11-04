«От 60 лет и старше»: с 30 октября для пенсионеров действует новая льгота
- 10:05 4 ноября
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- Служба новостей
Теперь люди пожилого возраста могут получать специальную скидку на билеты для поездов дальнего следования, что сделает путешествия более доступными и комфортными.
Это нововведение распространяется на всех пенсионеров России, и размер скидки составляет 15%. Для её получения нужно лишь предъявить паспорт — это можно сделать как при покупке билета в кассе, так и онлайн, введя требуемые данные. Скидка применяется автоматически, что упрощает процесс её использования.
Стоит подчеркнуть, что эта скидка действует только на дальние поездки и для купейных вагонов. Таким образом, путешествия между большими городами становятся более удобными и выгодными. Однако в праздничные дни и в некоторые пиковые сезоны льгота может не распространяться, и это следует учитывать при планировании поездок.
В итоге, новая льгота открывает перед пенсионерами новые возможности для путешествий, позволяя им открывать страну и наслаждаться поездками, не переживая о высоких ценах на билеты.