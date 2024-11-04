День народного единства пройдет в Сыктывкаре: что ждет жителей и гостей города
- 08:45 4 ноября
- 6+
- Служба новостей
4 ноября в России отмечается День народного единства — важный праздник, который напоминает нам о важности согласия и единения в обществе. В этот день жители и гости Сыктывкара смогут насладиться разнообразными мероприятиями, которые позволят окунуться в атмосферу праздника и узнать больше о истории и культуре нашей страны.
Мэр столицы Коми Владимир Голдин рассказал о насыщенной праздничной программе, которая ждёт сыктывкарцев в этот день. Вот некоторые из запланированных мероприятий:
-
Концертные программы. В этот день на Театральной площади и возле Дома развития культуры и искусства выступят творческие коллективы города.
Праздничная ярмарка. Возле остановочного комплекса «Детский мир» развернётся ярмарка, где можно будет приобрести сувениры, угощения и изделия народных промыслов.
Спортивные мероприятия. В городском пространстве парка имени Мичурина пройдут ориент-шоу и открытое занятие по пилатесу.
Игровая программа для детей. На Покровском бульваре пройдёт программа «Вместе весело шагать», которая будет интересна детям всех возрастов.
Автопробег. Старт автопробега запланирован на улице Петрозаводская, 27/1. Это мероприятие объединит любителей автомобилей и станет ярким событием Дня народного единства.
Литературная площадка. Перед администрацией Эжвинского района развернётся площадка «История моей страны», где можно будет узнать больше о истории и литературе России.
Акция, посвящённая государственным символам. На Слободской площади пройдёт акция «Моя Россия», которая будет посвящена государственным символам России.
Информационная акция. В парковой зоне по улице Славы пройдёт акция «В единстве — сила», которая будет направлена на повышение осведомлённости о значении Дня народного единства.
Это лишь некоторые из мероприятий, которые пройдут в городе в День народного единства, пишет "Мой Сыктывкар".
День народного единства — это не только праздник, но и возможность узнать больше о истории и культуре нашей страны, провести время с семьёй и друзьями, насладиться праздничной атмосферой. Не упустите возможность присоединиться к празднованию!