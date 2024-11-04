День народного единства пройдет в Сыктывкаре: что ждет жителей и гостей города

4 ноября в России отмечается День народного единства — важный праздник, который напоминает нам о важности согласия и единения в обществе. В этот день жители и гости Сыктывкара смогут насладиться разнообразными мероприятиями, которые позволят окунуться в атмосферу праздника и узнать больше о истории и культуре нашей страны.

Мэр столицы Коми Владимир Голдин рассказал о насыщенной праздничной программе, которая ждёт сыктывкарцев в этот день. Вот некоторые из запланированных мероприятий: