В Коми снова растет заболеваемость коронавирусной инфекцией

За минувшую неделю в Республике Коми коронавирус подтвердили у 41 жителя региона. Такую статистику предоставляет оперативный штаб по борьбе с СОVID-19 по республике.

За предыдущую неделю опасную инфекцию подтвердили у 37 пациентов. Кроме того, также один человек не смог справиться с коронавирусом и скончался.