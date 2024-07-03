В Коми снова растет заболеваемость коронавирусной инфекцией
- 14:30 3 июля
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- Инесса Богатая
За минувшую неделю в Республике Коми коронавирус подтвердили у 41 жителя региона. Такую статистику предоставляет оперативный штаб по борьбе с СОVID-19 по республике.
За предыдущую неделю опасную инфекцию подтвердили у 37 пациентов. Кроме того, также один человек не смог справиться с коронавирусом и скончался.
За прошедшие семь дней в республике от СОVID-19 врачи смогли вылечили 95 человек, пятерых заболевших пришлось экстренно госпитализировать из-за осложнений на фоне коронавирусной инфекции.
Информации о погибших на 3 июля 2024 года нет.
Врачи в региональных поликлиниках и больницах продолжают работать в усиленном режиме. Также на первом плане в борьбе с инфекцией остается своевременная госпитализация и оказание качественной медицинской помощи больному.
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