Сыктывкарец погиб в зоне проведения СВО
- 22:45 2 июля
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- Олег Помидоров
Владимир Уйба сообщил о гибели рядового Александра Шкрабалюк.
Как стало известно из социальных сетей руководителя республики Владимира Уйба, 2 июля появилась информация о том, что в зоне проведения СВО погиб рядовой Александр Степанович Шкрабалюк.
Мужчина был родом из села Стрижавка Винницкой области. Большую часть жизни он прожил в сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка.
В ходе проведения специальной военной операции мужчина служил в должности номера расчета.
Глава республики выразил глубочайшие соболезнования родным и близким геройски погибшего бойца.
“Доблестно сражался за Родину, пал смертью храбрых, до конца выполнив свой воинский и гражданский долг. Вечная слава и вечная память российскому воину, верному сыну нашего Отечества!”, – сообщил Владимир Уйба.