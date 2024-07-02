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Сыктывкарец погиб в зоне проведения СВО

Сыктывкарец погиб в зоне проведения СВОфото со страницы Владимира Уйба

Владимир Уйба сообщил о гибели рядового Александра Шкрабалюк.

Как стало известно из социальных сетей руководителя республики Владимира Уйба, 2 июля появилась информация о том, что в зоне проведения СВО погиб рядовой Александр Степанович Шкрабалюк. 

Мужчина был родом из села Стрижавка Винницкой области. Большую часть жизни он прожил в сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка.

В ходе проведения специальной военной операции мужчина служил в должности номера расчета.

Глава республики выразил глубочайшие соболезнования родным и близким геройски погибшего бойца.

“Доблестно сражался за Родину, пал смертью храбрых, до конца выполнив свой воинский и гражданский долг. Вечная слава и вечная память российскому воину, верному сыну нашего Отечества!”, – сообщил Владимир Уйба.

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