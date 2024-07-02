Сыктывкарец погиб в зоне проведения СВО

Владимир Уйба сообщил о гибели рядового Александра Шкрабалюк.

Как стало известно из социальных сетей руководителя республики Владимира Уйба, 2 июля появилась информация о том, что в зоне проведения СВО погиб рядовой Александр Степанович Шкрабалюк.

Мужчина был родом из села Стрижавка Винницкой области. Большую часть жизни он прожил в сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка.

В ходе проведения специальной военной операции мужчина служил в должности номера расчета.

Глава республики выразил глубочайшие соболезнования родным и близким геройски погибшего бойца.