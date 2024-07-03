14-летняя пострадавшая при сходе вагона поезда Воркута-Новороссийск до сих пор находится в больнице
- 17:16 3 июля
- 16+
- Инесса Богатая
14-летнюю девочку, которая пострадала при сходе вагона поезда “Воркута-Новороссийск”, перевели на лечение в Москву в центр Рошаля. Об этом сообщает региональный Минздрав.
После катастрофы поезда в медпомощь подростку оказали в Интинской горбольнице, после чего ее перевезли в Сыктывкар в ДРБ. Сейчас состояние девочки оценивается как средней тяжести.
В Заполярье стационарно лечились две пострадавшие в аварии женщины. Из выписали в начале июля. В Интинской больнице лечение проходили три пассажирки, их тоже уже отправили домой.
Также двоих пострадавших, находившихся на лечении в Коми республиканской клинической больнице, выписали сегодня.
Все пациенты будут наблюдаться амбулаторно.
Напомним, 26 июня под Интой пассажирский поезд сошел с рельсов. Три человека погибли.
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