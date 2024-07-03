14-летняя пострадавшая при сходе вагона поезда Воркута-Новороссийск до сих пор находится в больнице

14-летнюю девочку, которая пострадала при сходе вагона поезда “Воркута-Новороссийск”, перевели на лечение в Москву в центр Рошаля. Об этом сообщает региональный Минздрав.

После катастрофы поезда в медпомощь подростку оказали в Интинской горбольнице, после чего ее перевезли в Сыктывкар в ДРБ. Сейчас состояние девочки оценивается как средней тяжести.