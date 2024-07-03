Отрезало ноги: в Коми мужчина попал под поезд
- 11:43 3 июля
- 16+
- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Микуни 3 июля поезд переехал мужчину. У пострадавшего отрезана часть нижних конечностей. Информацию о случившемся подтвердили в сыктывкарском отделе на транспорте Западного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России.
В социальных сетях свидетели инцидента пишут, что пассажир во время остановки поезда отошел в магазин и оказался под колеса поезда. На фотографиях, которые публикуют в соцсетях видно, что нижние конечности пострадавшего отсутствуют примерно до колен. Сотрудники РЖД оперативно оказали первую медицинскую помощь и остановили кровотечение.
По факту случившегося правоохранительные органы проведут процессуальную проверку. Следственный комитет уже выехал на место инцидента.
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