Отрезало ноги: в Коми мужчина попал под поезд

В Микуни 3 июля поезд переехал мужчину. У пострадавшего отрезана часть нижних конечностей. Информацию о случившемся подтвердили в сыктывкарском отделе на транспорте Западного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России.

В социальных сетях свидетели инцидента пишут, что пассажир во время остановки поезда отошел в магазин и оказался под колеса поезда. На фотографиях, которые публикуют в соцсетях видно, что нижние конечности пострадавшего отсутствуют примерно до колен. Сотрудники РЖД оперативно оказали первую медицинскую помощь и остановили кровотечение.