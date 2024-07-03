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Отрезало ноги: в Коми мужчина попал под поезд

Отрезало ноги: в Коми мужчина попал под поезд Фото из архива "Про Город"

В Микуни 3 июля поезд переехал мужчину. У пострадавшего отрезана часть нижних конечностей. Информацию о случившемся подтвердили в сыктывкарском отделе на транспорте Западного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России.

В социальных сетях свидетели инцидента пишут, что пассажир во время остановки поезда отошел в магазин и оказался под колеса поезда. На фотографиях, которые публикуют в соцсетях видно, что нижние конечности пострадавшего отсутствуют примерно до колен. Сотрудники РЖД оперативно оказали первую медицинскую помощь и остановили кровотечение.

По факту случившегося правоохранительные органы проведут процессуальную проверку. Следственный комитет уже выехал на место инцидента.

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