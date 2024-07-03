В Сыктывкаре гадалка обманула местную жительницу на 500 тысяч рублей

В Сыктывкаре задержали мошенницу, которая называла себя “гадалкой”. На аферистку вышла местная жительница, которая хотела вылечить мужа от алкоголизма. Злоумышленница потребовала за такую услугу полмиллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Республики Коми.

По данным ведомства, 53-летняя обманщица убедила потерпевшую сыктывкарку в том, что на ее муже висит родовое проклятье и необходимо провести обряд избавления от завистников. За свои услуги она потребовала 500 тысяч рублей, доверчивая женщина сразу же взяла кредит в банке и отнесла мошеннице свои деньги.