В Сыктывкаре гадалка обманула местную жительницу на 500 тысяч рублей
- 13:00 3 июля
- 12+
- Инесса Богатая
В Сыктывкаре задержали мошенницу, которая называла себя “гадалкой”. На аферистку вышла местная жительница, которая хотела вылечить мужа от алкоголизма. Злоумышленница потребовала за такую услугу полмиллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Республики Коми.
По данным ведомства, 53-летняя обманщица убедила потерпевшую сыктывкарку в том, что на ее муже висит родовое проклятье и необходимо провести обряд избавления от завистников. За свои услуги она потребовала 500 тысяч рублей, доверчивая женщина сразу же взяла кредит в банке и отнесла мошеннице свои деньги.
Через время о кредите узнал супруг потерпевшей. Как оказалось, гадалка все еще требовала от его супруги деньги. После этого муж сыктывкарки сразу же пошел в полицию.
Мошенницу задержали, она свою вину признала, также заявила, что не обладает никакими способностями. Ущерб она смогла лишь возместить частично.
Уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд.
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