Чистим без соды: химик дал совет как чистить чайники от накипи

Вопреки распространенному мнению, использование пищевой соды для очистки чайника от накипи оказывается малоэффективным. Химик Андрей Дорохов объясняет, что накипь формируется из растворенных в воде гидрокарбонатов, которые при нагревании превращаются в нерастворимые соединения и оседают на внутренних стенках чайника.

Пищевая сода создает щелочную среду, которая не способна растворить накипь. То же самое относится и к сладким газированным напиткам, которые иногда рекомендуют для удаления накипи.

Для эффективной очистки чайника необходимо создать кислотную среду. Эксперт советует использовать уксус, но следует учитывать, что он может повредить металлическое покрытие внутри чайника.

Наиболее эффективным средством для удаления накипи, по мнению специалиста, является лимонная кислота в чистом виде или смесь лимонной и молочной кислот. Эти кислоты создают кислотную среду, которая способна растворить накипь без вреда для чайника, сообщает gorodkirov.ru.