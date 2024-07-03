В Воркуте задержали участника ОПГ, который пытался убить бизнес-партнера
- 08:30 3 июля
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- Татьяна Зубова
Появилось видео предпринимателя из Воркуты, которого пытался убить партнер по бизнесу. На кадрах пострадавший в сопровождении представителей регионального управления Следственного комитета рассказывает детали нападения.
Как следует из материалов дела, еще в 2017 году 42-летний житель Заполярья решил избавиться от своего бизнес-партнера, который отказался передать свою долю третьим лицам. Тогда воркутинец нанял человека, который в соответствии с установленными договоренностями напал на предпринимателя. Стоит отметить, что злоумышленник прибыл в Заполярье из другого города специально для совершения преступления. Мужчина ударил жертву металлическим предметом по голове, после чего тот упал на землю. Агрессор посчитал, что потерпевший скончался и потому незамедлительно скрылся. Однако пострадавший остался жив и благодаря своевременно оказанной медицинской помощи смог оправиться от ранения.
Уголовное дело в отношении участника ОПГ выделено в отдельное производство и приостановлено. Отметим, свою вину в содеянном мужчина не признал.
Уголовное дело направили в Верховный суд Республики Коми для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Коми.