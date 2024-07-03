Сыктывкарцам бесплатно раздают питьевую воду

Сегодня в Сыктывкаре стартовала акция по раздаче бесплатной воды жителям и гостям столицы Коми. С такой идеей выступил Глава Коми Владимир Уйба. Он предложил властям города ее реализовать.

Мэрия подобрала партнера для акции – им выразила готовность выступить компания «Артезианский источник», предоставившая 19-литровые бутыли с водой. Пунктов приема открыто пока два: у ТЦ Детский мир и на Театральной площади.