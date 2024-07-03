Сыктывкарцам бесплатно раздают питьевую воду
- 17:30 3 июля
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- Дарья Шучалина
Сегодня в Сыктывкаре стартовала акция по раздаче бесплатной воды жителям и гостям столицы Коми. С такой идеей выступил Глава Коми Владимир Уйба. Он предложил властям города ее реализовать.
Мэрия подобрала партнера для акции – им выразила готовность выступить компания «Артезианский источник», предоставившая 19-литровые бутыли с водой. Пунктов приема открыто пока два: у ТЦ Детский мир и на Театральной площади.
Воду раздают волонтеры в разовых пластиковых стаканчиках. На вопрос «Про Города», как спрос, они ответили, что подходит каждый второй. Особенно молодежь.
Владимир Уйба как доктор медицинских наук напомнил, что при анормальной жаре полезно пить простую воду. Это касается людей любого возраста – от детей до пенсионеров.
Добавим, что простая вода без добавок содержит ноль калорий. Пить ее следует в объеме, который рассчитывается по формуле: 300 миллилитров на один килограмм веса своего тела. А если вы хотите похудеть, то до 400 миллилитров.
Что касается соков и газировок, они вредны своим химическим составом, к тому же плохо утоляют жажду: за счет сахара, наоборот, провоцируют еще большее желание пить.