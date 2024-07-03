Пенсионеры готовы расцеловать Мишустина: утверждено новое повышение всех пенсий в России с 3 июля

С 3 июля 2024 года минимальная заработная плата, прожиточный минимум и страховые пенсии для неработающих пенсионеров будут увеличены на 10%. Соответствующее постановление было подписано, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами.

Кроме того, пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, а также граждане с I группой инвалидности, получат повышение фиксированной выплаты на 100%. Однако следует отметить, что если гражданин с I группой инвалидности достигает возраста 80 лет, то повторное повышение ему не предусмотрено, так как прибавка осуществляется либо по инвалидности, либо по возрасту старше 80 лет.