Семьи особых детей из Сыктывкара могут получить компенсацию
- 19:00 3 июля
- 6+
- Дарья Шучалина
Сыктывкарцы могут получить компенсацию за уход за детьми с особенностями здоровья. Речь о ежегодной выплате на компенсацию расходов на питание несовершеннолетних, страдающих заболеваниями: целиакия и фенилкетонурия.
- Такая мера поддержки предоставляется одному из родителей (опекуну, попечителю, усыновителю) на каждого совместно проживающего с ним ребенка до 18 лет, - отметили «Про Городу» в центре соцзащиты населения Сыктывкара. - Выплата предоставляется раз в календарном году в размере 24 тысяч рублей.
Назначение выплаты в следующем календарном году производится в беззаявительном порядке. Компенсация выплачивается ежегодно до 1 апреля.
Для оформления выплаты требуется заявление, документ, удостоверяющий личность заявителя, документ, удостоверяющий личность ребенка, и сведения, подтверждающие наличие у ребенка заболевания от медицинской организации.
За назначением выплаты следует обращаться в центр соцзащиты по месту жительства. Жители Сыктывкара могут прийти в центр соцзащиты населения: ул. Ленина, д. 50 в порядке очереди или по предварительной записи.