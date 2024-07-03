Семьи особых детей из Сыктывкара могут получить компенсацию

Сыктывкарцы могут получить компенсацию за уход за детьми с особенностями здоровья. Речь о ежегодной выплате на компенсацию расходов на питание несовершеннолетних, страдающих заболеваниями: целиакия и фенилкетонурия.

- Такая мера поддержки предоставляется одному из родителей (опекуну, попечителю, усыновителю) на каждого совместно проживающего с ним ребенка до 18 лет, - отметили «Про Городу» в центре соцзащиты населения Сыктывкара. - Выплата предоставляется раз в календарном году в размере 24 тысяч рублей.