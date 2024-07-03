В Ухте столкнулись две иномарки: женщина за рулем Volkswagen не стала пропускать Hyundai
- 14:45 3 июля
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- Инесса Богатая
Фото Управления Госавтоинспекции РК
В Ухте 45-летняя женщина за рулем автомобиля марки Volkswagen, не пропустила водителя Hyundai. В результате столкновения двух иномарок виновница ДТП получила травмы. Эта информация была обнародована управлением Госавтоинспекции по Республике Коми.
По информации пресс-службы ведомства, авария произошла 2 июля в 18: 30 на втором километре трассы Ухта-Дальний. Женщина, сидевшая за рулем Volkswagen Polo, выезжала с второстепенной дороги от улицы Железнодорожной направо, при этом не предоставила преимущество проезжающему Hyundai.
В результате ДТП водитель Volkswagen получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, но госпитализация не потребовалась. От более серьезных последствий ее спас пристегнутый ремень безопасности.
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