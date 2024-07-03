В Ухте столкнулись две иномарки: женщина за рулем Volkswagen не стала пропускать Hyundai

В Ухте 45-летняя женщина за рулем автомобиля марки Volkswagen, не пропустила водителя Hyundai. В результате столкновения двух иномарок виновница ДТП получила травмы. Эта информация была обнародована управлением Госавтоинспекции по Республике Коми.

По информации пресс-службы ведомства, авария произошла 2 июля в 18: 30 на втором километре трассы Ухта-Дальний. Женщина, сидевшая за рулем Volkswagen Polo, выезжала с второстепенной дороги от улицы Железнодорожной направо, при этом не предоставила преимущество проезжающему Hyundai.