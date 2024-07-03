В Сыктывкаре на нескольких дворовых территориях частично завершено благоустройство

В Сыктывкаре близится к завершению ремонт придомовых территорий. Многие дворовые зоны, благоустраиваемые в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", находятся на финальном этапе. Об этом сообщает в своем Telegram-канале градоначальник Владимир Голдин.

На улицах Западная, 7; Серова, 48/1 и Димитрова, 5 завершено асфальтирование проездов и тротуаров. В скором времени сюда будут доставлены малые архитектурные формы.