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В Сыктывкаре на нескольких дворовых территориях частично завершено благоустройство

В Сыктывкаре на нескольких дворовых территориях частично завершено благоустройство Фото администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре близится к завершению ремонт придомовых территорий. Многие дворовые зоны, благоустраиваемые в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", находятся на финальном этапе. Об этом сообщает в своем Telegram-канале градоначальник Владимир Голдин.

На улицах Западная, 7; Серова, 48/1 и Димитрова, 5 завершено асфальтирование проездов и тротуаров. В скором времени сюда будут доставлены малые архитектурные формы.

В Верхнем Чове заканчивается ремонт во дворах домов по адресам 61, 62, 63 и 64. Работы выполнены на 90 процентов.

Кроме того, начались работы по благоустройству двора на улице Морозова, 151. Здесь уже проведено фрезерование проезжей части, идет устройство основания и установка бордюров для тротуаров.

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