Теперь уедешь даже с купленным билетом: РЖД "придумали" новую ловушку для пассажиров

Российские пользователи, пытавшиеся приобрести билеты на поезд через популярные онлайн-платформы, столкнулись с неприятным сюрпризом: из-за технических проблем многие успешно оформленные заказы были аннулированы. Как сообщает Prokazan.ru со ссылкой на YouTube-канал "1520. Всё о железной дороге", эта ситуация вызвала множество вопросов и беспокойства среди пассажиров.

Выяснилось, что пик отмен бронирований приходится на периоды максимальной нагрузки на систему, особенно в 8 часов утра, когда начинается продажа билетов на новые даты. В это время серверы испытывают перегрузку из-за большого количества запросов, что приводит к ошибкам в обработке платежей.