Теперь уедешь даже с купленным билетом: РЖД "придумали" новую ловушку для пассажиров
- 11:15 3 июля
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- Служба новостей
Российские пользователи, пытавшиеся приобрести билеты на поезд через популярные онлайн-платформы, столкнулись с неприятным сюрпризом: из-за технических проблем многие успешно оформленные заказы были аннулированы. Как сообщает Prokazan.ru со ссылкой на YouTube-канал "1520. Всё о железной дороге", эта ситуация вызвала множество вопросов и беспокойства среди пассажиров.
Выяснилось, что пик отмен бронирований приходится на периоды максимальной нагрузки на систему, особенно в 8 часов утра, когда начинается продажа билетов на новые даты. В это время серверы испытывают перегрузку из-за большого количества запросов, что приводит к ошибкам в обработке платежей.
Пассажиры, чьи заказы были отменены, обычно получают автоматический возврат денег на банковские карты, что занимает около 15 минут. Однако сайт может продолжать отображать информацию о купленных билетах. Операторы службы поддержки подтверждают полный возврат средств и приносят извинения за неудобства.
Специалисты советуют внимательно следить за статусом заказа, особенно в первые минуты после оформления, и использовать карты с кэшбэком или другими преимуществами, чтобы минимизировать возможные финансовые потери.
Интересно, что если пассажир потерял паспорт, указанный при бронировании, он всё равно может совершить поездку. Для этого в течение 90 дней с момента утраты необходимо предъявить временное удостоверение личности, что позволяет сохранить гибкость при планировании путешествий.
Случаи аннулирования заказов подчеркивают необходимость улучшения стабильности работы онлайн-сервисов по продаже билетов. Пока железнодорожные компании и IT-специалисты работают над решением этих проблем, путешественникам стоит быть готовыми к возможным неожиданностям, пишет progoroduhta.ru.
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