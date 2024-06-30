С 1 июля нестандартно повысят социальные выплаты: кто получит больше и на сколько

В России с 1 июля изменится порядок выплаты накопительной части пенсии. Кроме того, в Калининградской области появятся новые доплаты пожилым людям. В части пенсий изменения коснутся людей 1967 года рождения и моложе, а также мужчин 1953−1966 годов рождения и женщин 1957−1966 годов рождения, за которых работодатели уплачивали с 2002 по 2004 годы включительно страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. С 1 июля для них введут новый порядок получения единовременной выплаты накопительной части пенсии.

Сейчас получить накопительную часть пенсии в виде единовременной выплаты могут мужчины по достижении ими возраста 60 лет и женщины — 55 лет. Причем это касается людей, которые не вправе получить данную часть пенсии из-за отсутствия у них требуемого страхового стажа (в 2024 году — не менее 15 лет) и достаточного количества баллов, называемых также индивидуальным пенсионным коэффициентом (в 2024 году — не ниже 28,2).

Выплата также положена, когда размер накопительной части пенсии в момент ее назначения составляет 5% и ниже по отношению к сумме страховой пенсии по старости (с учетом фиксированной выплаты и ее повышений) и размера накопительной пенсии. Перечисленные выше показатели определяются на дату назначения накопительной пенсии по достижении мужчинами возраста 60 лет и женщинами — 55 лет, если у них есть необходимые страховой стаж и количество баллов.

Вступающие в силу с 1 июля изменения заключаются в том, что пятипроцентный критерий использоваться не будет. Вместо него расчет будет производиться по размеру прожиточного минимума.

Право на единовременную выплату будет возникать у лиц с размером накопительной пенсии, рассчитанной на дату ее назначения, равным или менее 10% от величины прожиточного минимума пенсионера на федеральном уровне (в 2024 году — 13 290 рублей).

Соответственно, у людей, не имевших ранее права рассчитывать на единовременное получение накопительной части из-за превышения пятипроцентного барьера, появится возможность ее получить.

На региональном уровне в Калининградской области с 1 июля проиндексируют на три процента размер ежемесячных выплат ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, ветеранам труда, людям, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, лицам, пострадавшим от политических репрессий, ветеранам становления региона, а также некоторым категориям семей, сообщает finance.mail.ru.