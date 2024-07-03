В Сыктывкаре начали бесплатно раздавать питьевую воду

Глава Республики Коми предложил мэрии Сыктывкара организовать пункты бесплатной раздачи питьевой воды для населения.

Как сообщил губернатор в своем Telegram-канале, администрация города откликнулась и теперь волонтеры молодежного центра Сыктывкара раздают воду на площадке у торгового центра "Детский мир" и магазина "Спорттовары" на улице Коммунистической.

В будние дни с 10 утра там можно получить воду в одноразовых стаканчиках.

Вода предоставляется в 19-литровых бутылях одной из местных компаний.

Владимир Уйба призвал предпринимателей поддержать инициативу и открыть такие точки также в производственных помещениях, центрах обслуживания и на уличных торговых объектах.