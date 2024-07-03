В Сыктывкаре начали бесплатно раздавать питьевую воду
- 19:15 3 июля
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- Инесса Богатая
Глава Республики Коми предложил мэрии Сыктывкара организовать пункты бесплатной раздачи питьевой воды для населения.
Как сообщил губернатор в своем Telegram-канале, администрация города откликнулась и теперь волонтеры молодежного центра Сыктывкара раздают воду на площадке у торгового центра "Детский мир" и магазина "Спорттовары" на улице Коммунистической.
В будние дни с 10 утра там можно получить воду в одноразовых стаканчиках.
Вода предоставляется в 19-литровых бутылях одной из местных компаний.
Владимир Уйба призвал предпринимателей поддержать инициативу и открыть такие точки также в производственных помещениях, центрах обслуживания и на уличных торговых объектах.
"В жаркую погоду людям всех возрастов необходимо регулярно пить обычную воду, чтобы избежать обезвоживания и других проблем со здоровьем, вызванных высокой температурой", - отметил Уйба.
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