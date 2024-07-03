В России определили пятёрку крупнейших ИТ-компаний

Аналитики издания TAdviser подготовили рейтинг 100 крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2023 года. В топ-5 вошли Ростех, Холдинг Т1, Fplus, МТС и ИКС Холдинг.

Аналитики издания TAdviser ежегодно оценивают выручку и штатную численность компаний, работающих на российском ИТ-рынке, выявляя его объем и динамику доходов отдельных категорий компаний. В рейтинг попали российские системные интеграторы, ИТ-дистрибьюторы, разработчики программного и аппаратного обеспечения, а также представители зарубежных ИТ-компаний, работающие в России.

Среди лидеров рейтинга МТС продемонстрировала лучшую динамику роста, поднявшись на две строчки за год. Укрепить позиции в рейтинге компании помогло развитие собственной технологической платформы. Благодаря переходу на The Platform срок вывода продуктов на рынок сократился на 40%. Выручка экосистемы в 2023 году составила 606 млрд рублей, увеличившись на 13,5% год к году. Количество ИТ-специалистов в МТС в прошлом году выросло на 15% и превысило 8 тыс. человек. Также в рамках импортозамещения МТС перешла на собственную антифрод-систему Fraud Detection Platform. Решение полностью замещает иностранное ПО и более чем на 30% быстрее и точнее анализирует поведение пользователей и выявляет аномалии.