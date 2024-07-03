Сам Бог протянет руку: знаки зодиака, кому невероятно повезёт в июле, по прогнозу Павла Глобы

Звёзды всегда оказывали влияние на судьбы людей, становясь источником как удачи, так и бед. Чтобы правильно спланировать свои действия и понять, когда лучше проявить активность, а когда лучше остаться дома, необходимо учитывать гороскопы. Они, как навигатор, способны указать верный путь к цели.

Российский астролог Павел Глоба поделился прогнозом на июль 2024 года, указав, каким знакам зодиака стоит ожидать неслыханную удачу. В целом этот летний месяц будет благоприятным для всех знаков. Сейчас отличное время для саморазвития и поиска своего призвания — вы непременно достигнете успеха. Однако стоит помнить, что в любовных делах июль будет довольно непредсказуемым. Тем не менее, катастрофических событий ожидать не стоит. Life.ru рассказал, для каких четырёх знаков зодиака июль станет особенно удачным.