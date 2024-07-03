Сам Бог протянет руку: знаки зодиака, кому невероятно повезёт в июле, по прогнозу Павла Глобы
- 16:15 3 июля
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- Служба новостей
Звёзды всегда оказывали влияние на судьбы людей, становясь источником как удачи, так и бед. Чтобы правильно спланировать свои действия и понять, когда лучше проявить активность, а когда лучше остаться дома, необходимо учитывать гороскопы. Они, как навигатор, способны указать верный путь к цели.
Российский астролог Павел Глоба поделился прогнозом на июль 2024 года, указав, каким знакам зодиака стоит ожидать неслыханную удачу. В целом этот летний месяц будет благоприятным для всех знаков. Сейчас отличное время для саморазвития и поиска своего призвания — вы непременно достигнете успеха. Однако стоит помнить, что в любовных делах июль будет довольно непредсказуемым. Тем не менее, катастрофических событий ожидать не стоит. Life.ru рассказал, для каких четырёх знаков зодиака июль станет особенно удачным.
Рак: время для активности
Для Раков июль 2024 года станет поистине волшебным месяцем, полным везения. Главное — не упустить момент и действовать. Если направить энергию в нужное русло, результат не заставит себя ждать. Нельзя сидеть сложа руки! Удача будет сопутствовать Ракам на протяжении всего месяца, поэтому стоит «брать быка за рога». Особое внимание следует обратить на 7 июля, когда стоит проявить осторожность и не давать волю эмоциям.
Лев: успех и новые возможности
Для Львов июль 2024 года обещает стать периодом больших успехов и карьерного роста. По мнению Павла Глобы, этот месяц предоставит массу новых возможностей. Львам стоит заняться саморазвитием и приступать к новым учебным курсам, которые принесут пользу. Мечты будут с лёгкостью реализовываться, а цели — достигаться. Взаимоотношения с окружающими также будут на высоте, поэтому стоит уделить больше времени общению и завязыванию новых знакомств.
Рыбы: конец месяца принесёт удачу
Для Рыб удачным временем будет конец июля, особенно 31-е число. До этого времени стоит проявлять осторожность. Несмотря на прилив энергии и стремление к новизне, Рыбам лучше воздержаться от активных действий. Павел Глоба советует использовать этот месяц как период для восстановления сил, так как последние месяцы были напряжёнными. Лучше всего отправиться в отпуск и приступить к важным делам с 30 июля.
Скорпион: финансовые возможности
Для Скорпионов июль 2024 года будет особенно удачным в финансовом плане. Это подходящий месяц для усердной работы. Однако опасными днями будут 2 и 3 июля — в эти дни лучше не употреблять алкоголь и не садиться за руль. В остальной период удача будет сопутствовать Скорпионам. Деньги будут притягиваться, остаётся только вовремя их ловить.
Таким образом, звёзды благосклонны к разным знакам по-разному, но каждый сможет найти свои моменты для успеха, если прислушается к советам астролога, пишет LIFE.
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