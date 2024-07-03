Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 5 июля

Пенсионеры, достигшие возраста 70 лет, теперь могут воспользоваться новой льготой, о чем сообщила пенсионный консультант Анастасия Киреева. При этом введён строгий запрет на использование льготы сверх установленного лимита.

Киреева отметила, что приятным сюрпризом для пенсионеров станет удвоение фиксированной выплаты к пенсии. Государство поддерживает пожилых граждан круглый год, включая лиц, приближающихся к 80 и 90 годам. Например, для лиц 80 лет фиксированная выплата к пенсии также увеличивается вдвое.