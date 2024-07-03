Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 5 июля
- 13:45 3 июля
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- Служба новостей
Пенсионеры, достигшие возраста 70 лет, теперь могут воспользоваться новой льготой, о чем сообщила пенсионный консультант Анастасия Киреева. При этом введён строгий запрет на использование льготы сверх установленного лимита.
Киреева отметила, что приятным сюрпризом для пенсионеров станет удвоение фиксированной выплаты к пенсии. Государство поддерживает пожилых граждан круглый год, включая лиц, приближающихся к 80 и 90 годам. Например, для лиц 80 лет фиксированная выплата к пенсии также увеличивается вдвое.
Однако льготы от государства начинают действовать уже с 70 лет. В нескольких регионах действуют программы, облегчающие пенсионерам оплату коммунальных услуг, таких как капитальный ремонт жилья. С 70 лет пенсионеры оплачивают лишь половину стоимости таких услуг, а с 80 лет эта сумма уменьшается до нуля.
Чтобы получить данную льготу, необходимо соответствовать определённым условиям. Как объясняет Киреева, помощь чаще всего оказывается одиноким пенсионерам без источника дохода или семьям, где большинство членов не работает. Льгота рассчитывается с учётом установленного стандарта площади жилого помещения.
Например, в Москве этот стандарт составляет 33 квадратных метра на одного человека. Таким образом, если пенсионер живёт в двухкомнатной квартире, льгота распространяется на часть площади, а за остальную часть придётся доплатить. Возможные изменения этих правил находятся вне компетенции чиновников, пишет progoroduhta.ru.
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