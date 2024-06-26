В Коми под Интой пассажирский поезд сошел с рельсов

Фото из архива "Про Город"

В Республике Коми пассажирский поезд сошел с рельсов. Как сообщает изданию "Про Город" надежный источник, авария произошла в районе Инты. По имеющимся данным, на этом участке проводились ремонтные работы насыпной дороги, которую подмыло водой.

Поезд перевернулся, и большинство вагонов оказались затопленными. По предварительной информации, есть пострадавшие. Пассажиры разбивают окна вагонов, чтобы эвакуировать людей.