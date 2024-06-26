В Коми под Интой пассажирский поезд сошел с рельсов
- 18:54 26 июня
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Республике Коми пассажирский поезд сошел с рельсов. Как сообщает изданию "Про Город" надежный источник, авария произошла в районе Инты. По имеющимся данным, на этом участке проводились ремонтные работы насыпной дороги, которую подмыло водой.
Поезд перевернулся, и большинство вагонов оказались затопленными. По предварительной информации, есть пострадавшие. Пассажиры разбивают окна вагонов, чтобы эвакуировать людей.
Данная информация требует подтверждения. Мы ожидаем официальных данных.
Напомним, сегодня, 26 июня, 50 детей с инвалидностью из Республики Коми поехали на отдых на Черное море. Ребята будут на курорте в сопровождении родителей и педагогов. Дети пробудут на берегу Черного моря почти месяц.
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