В Коми пожары нанесли ущерб лесному фонду на 100 миллионов рублей

Фото из архива "Про Город"

В Коми пожары нанесли ущерб лесному фонду на 107 миллионов рублей рублей. Об этом сообщает минприроды региона в госдокладе по итогам 2023 года.

Основными причинами возникновения лесных пожаров стали грозы и небрежное обращение с огнем со стороны населения.