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В Коми пожары нанесли ущерб лесному фонду на 100 миллионов рублей

В Коми пожары нанесли ущерб лесному фонду на 100 миллионов рублейФото из архива "Про Город"

В Коми пожары нанесли ущерб лесному фонду на 107 миллионов рублей рублей. Об этом сообщает минприроды региона в госдокладе по итогам 2023 года.

Основными причинами возникновения лесных пожаров стали грозы и небрежное обращение с огнем со стороны населения.

Сотрудники министерства совместно с лесничествами проводят разъяснительную работу среди жителей республики с целью профилактики.

Кроме того, осуществляются мероприятия по противопожарному благоустройству лесов: прокладываются и очищаются минерализованные полосы, обустраиваются зоны отдыха, устанавливаются предупреждающие знаки, а также строятся и реконструируются лесные дороги.

За пожароопасный сезон 2023 года в регионе произошло 145 лесных пожаров, охвативших площадь 1351, 39 га.

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