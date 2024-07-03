В Коми пожары нанесли ущерб лесному фонду на 100 миллионов рублей
- 14:15 3 июля
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- Инесса Богатая
В Коми пожары нанесли ущерб лесному фонду на 107 миллионов рублей рублей. Об этом сообщает минприроды региона в госдокладе по итогам 2023 года.
Основными причинами возникновения лесных пожаров стали грозы и небрежное обращение с огнем со стороны населения.
Сотрудники министерства совместно с лесничествами проводят разъяснительную работу среди жителей республики с целью профилактики.
Кроме того, осуществляются мероприятия по противопожарному благоустройству лесов: прокладываются и очищаются минерализованные полосы, обустраиваются зоны отдыха, устанавливаются предупреждающие знаки, а также строятся и реконструируются лесные дороги.
За пожароопасный сезон 2023 года в регионе произошло 145 лесных пожаров, охвативших площадь 1351, 39 га.
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